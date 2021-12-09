Под Рязанью от инфаркта умерла уважаемый фельдшер Лидия Череватенко. Фото: администрация Рязанского района.

11 ноября 2021 года ушла из жизни фельдшер ФАПа села Заокское Рязанского района Лидия Алексеевна Череватенко. Прошел почти месяц, но местные жители так и не могут свыкнуться с мыслью, что нет больше рядом человека, который никогда не откажет в помощи.

«Не жалея собственного здоровья, фельдшер спешила к своим пациентам. Она всегда принимала беды односельчан близко к сердцу, старалась быть полезной и помогать по мере своих возможностей», - говорится в сообщении администрации Рязанского района.

Лидия Череватенко не смогла уберечься от коронавируса, тяжело переболела, но смогла победить инфекцию. Как только фельдшер почувствовала себя хорошо, сразу вернулась к работе.

Позже у медработника начались проблемы с сердцем, но бросать свой ФАП и пациентов она не торопилась. И… упустила драгоценное время. 11 ноября 2021 года фельдшер Лидия Череватенко скончалась от обширного инфаркта.

У нее остались двое сыновей и шестеро внуков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!