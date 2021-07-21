Умерла рязанский педиатр Марина Володина, боровшаяся с COVID-19

Фото: vk.com/gazpg

В Рязанской области ушла из жизни педиатр Новомичуринской межрайонной больницы Марина Володина. Об этом «Пронской газете» сообщила главный врач медицинского учреждения Наталья Черницына.

«Именно сегодня мы внесли ее кандидатуру в список для награждения знаком губернатора Рязанской области за борьбу с ковидом. Мы верили, что педиатр Марина Володина справится с недугом», - сказала Черницына 19 июля, выразив соболезнования родным и близким.

Коллеги отзываются о Марине Володиной как о прекрасном враче, необыкновенно светлом и мудром человеке. Это невосполнимая потеря для коллектива и пациентов, говорят они.

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