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Общество22 сентября 2021 7:53

Скончался генеральный директор «Порт Рязань» Сергей Калинин

Заслуженному работнику транспорта России было 65 лет
Источник:kp.ru
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Скончался генеральный директор речного порта Рязани Сергей Калинин.

Скончался генеральный директор речного порта Рязани Сергей Калинин.

19 сентября скончался генеральный директор ООО «Порт Рязань» Калинин Сергей Михайлович. Коллектив ООО «Рязанского ЖБИ-3» скорбит по поводу скоропостижной кончины и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Калинин Сергей Михайлович родился в 1955 году в Оренбургской области.

Окончил Московский речной техникум и Московский институт инженеров водного транспорта.

С 1974 года работал в Рязанском речном порту.

Прошел путь от инспектора несамоходного флота до начальника порта.

Заслуженный работник транспорта России.

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