Скончался генеральный директор «Порт Рязань» Сергей Калинин

Скончался генеральный директор речного порта Рязани Сергей Калинин.

19 сентября скончался генеральный директор ООО «Порт Рязань» Калинин Сергей Михайлович. Коллектив ООО «Рязанского ЖБИ-3» скорбит по поводу скоропостижной кончины и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Калинин Сергей Михайлович родился в 1955 году в Оренбургской области.

Окончил Московский речной техникум и Московский институт инженеров водного транспорта.

С 1974 года работал в Рязанском речном порту.

Прошел путь от инспектора несамоходного флота до начальника порта.

Заслуженный работник транспорта России.

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