Скончался генеральный директор «Порт Рязань» Сергей Калинин

Скончался генеральный директор речного порта Рязани Сергей Калинин.
19 сентября скончался генеральный директор ООО «Порт Рязань» Калинин Сергей Михайлович. Коллектив ООО «Рязанского ЖБИ-3» скорбит по поводу скоропостижной кончины и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Калинин Сергей Михайлович родился в 1955 году в Оренбургской области.
Окончил Московский речной техникум и Московский институт инженеров водного транспорта.
С 1974 года работал в Рязанском речном порту.
Прошел путь от инспектора несамоходного флота до начальника порта.
Заслуженный работник транспорта России.
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