На 86-м году ушел из жизни почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина Николай Репин

Николай Николаевич Репин.

В пятницу, 5 февраля, пресс-служба РГУ имени С.А. Есенина сообщила, что на 86-м году жизни ушел из жизни заслуженный работник высшей школы РФ, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина Николай Николаевич Репин.

Николай Николаевич в должности профессора в университете трудился с 1994 по 2014 год. Преподавал отечественную историю XVII-XVIII веков, заведовал кафедрой отечественной истории, затем кафедрой древней и средневековой истории России

Под его руководством около 30 аспирантов и соискателей стали кандидатами исторических наук.

Являлся автором множества научных статей и нескольких монографий.

P.S. Руководство и сотрудники вуз выражают соболезнования родным и близким Николая Николаевича.

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Отпевание состоялось 2 февраля в церкви Бориса и Глеба (подробности).