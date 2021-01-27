В Михайлове на 57-м году жизни умерла уважаемая врач Ольга Аканова.

В Михайлове на 57-м году жизни скончалась терапевт, врач высшей категории, отличник здравоохранения Аканова Ольга Юрьевна.

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Ольги Юрьевны Акановой. Она навсегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, мудрости и милосердия. Мы будем помнить ее, как человека с большим сердцем и прекрасными душевными качествами. Выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе коллег покойного врача.

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