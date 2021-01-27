Советник рязанского губернатора Игорь Красильников потерял жену.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Советник губернатора Николая Любимова генерал-майор Игорь Красильников потерял супругу. Глава региона Николай Любимов, а также центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области выразили глубокие соболезнования Игорю Степановичу по поводу безвременного ухода из жизни его жены Красильниковой Тамары Петровны.
Красильников Игорь Степанович является генерал-майором, с 1997 по 2006 год возглавлял Рязанский учебный центр дальней авиации. Был советником губернатора Олега Ковалева, а потом и Николая Любимова.
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