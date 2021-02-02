Рязань простилась с автогонщиком Константином Бариновым

Проводить друга и товарища в последний путь пришли десятки людей.

30 января не стало рязанского автогонщика, человека, посвятившего свою жизнь региональному спорту – Константина Баринова. Прощание состоялось во вторник, 2 февраля, в церкви Бориса и Глеба в Рязани. Десятки человек пришли проводить в последний путь своего коллегу, товарища и соперника по гоночной трассе.

Он не хватал звезд с неба на соревнованиях, хотя довольно регулярно поднимался на пьедестал, но он был душой рязанского автоспорта.

- Добрый и внимательный человек. Даже не хочется говорить «был»… Светлая память, вечный покой, - прокомментировал уход коллеги чемпион Рязанской области по автокроссу Юрий Морозов.

Константин Баринов на гоночной трассе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!