Ушла из жизни Заслуженный учитель России Светлана Старожилова

Светлана Яковлевна Старожилова

18 ноября ушла из жизни ветеран системы образования и Заслуженный учитель России, бывший директор рязанских школ №№ 61 и 69 Светлана Яковлевна Старожилова.

Об утрате сообщила на своих страницах в социальных сетях Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

- Светлана Яковлевна была всегда готова прийти на помощь своим коллегам, поддержать в трудную минуту и разделить радость. В нашей памяти она навсегда останется светлым добрым человеком, который был предан своему делу и школе. Соболезнования родным, близким, коллегам. Светлая память, – написала Ольга Сергеевна.

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