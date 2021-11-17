Ушла из жизни одна из легенд естественно-географического факультета РГУ имени Есенина

Лидия Дмитриевна Кривцова.

В ночь на 17 ноября после продолжительной болезни на 75-м году ушла из жизни Лидия Дмитриевна Кривцова. Многие годы она работа на кафедре физической географии естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина.

Ее по-настоящему любили и школьники, с которыми она занималась в рамках подготовительных курсов, и студенты. Навсегда останутся в памяти ее занятия по геологии во флигеле, на которых изучались коллекции минералов; геологические карты и профили, которые она учила анализировать и рисовать.

В последние несколько лет она оставила преподавательскую работу и сосредоточила свое внимание на семье, но всегда переживала за родную кафедру и студентов.

Прощание и похороны состоятся в четверг, 18 ноября.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования мужу Лидии Дмитриевны, а также всем родным и близким людям.