Ушла из жизни одна из легенд естественно-географического факультета РГУ имени Есенина

Лидия Дмитриевна Кривцова.
В ночь на 17 ноября после продолжительной болезни на 75-м году ушла из жизни Лидия Дмитриевна Кривцова. Многие годы она работа на кафедре физической географии естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина.
Ее по-настоящему любили и школьники, с которыми она занималась в рамках подготовительных курсов, и студенты. Навсегда останутся в памяти ее занятия по геологии во флигеле, на которых изучались коллекции минералов; геологические карты и профили, которые она учила анализировать и рисовать.
В последние несколько лет она оставила преподавательскую работу и сосредоточила свое внимание на семье, но всегда переживала за родную кафедру и студентов.
Прощание и похороны состоятся в четверг, 18 ноября.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования мужу Лидии Дмитриевны, а также всем родным и близким людям.