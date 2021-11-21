Умер Почетный гражданин Рязани, бывший ректор РГУ Анатолий Лиферов

Не стало Почетного гражданина Рязани, бывшего ректора РГУ Анатолия Лиферова.

Не стало Почетного гражданина Рязани, доктора педагогических наук Анатолия Лиферова. Об уходе из жизни бывшего ректора Рязансого государственного университета на личной странице сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

«Он был умнейшим человеком, видным ученым, основоположником нового перспективного направления в педагогической науке», - пишет градоначальница, выразив соболезнования родным и близким.

Анатолию Петровичу в августе исполнился 81 год. Уроженец Луховицкого района попал в Рязань и возглавил тогда еще педагогический институт в октябре 1986-го, перейдя с должности декана естественно-географического факультета Смоленского государственного педагогического института. Под его руководством вуз стал классическим университетом, крупнейшим в городе. Число студентов выросло втрое, а число аспирантов – более чем в 10 раз.

В 1996 году Лиферову присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».