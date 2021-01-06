В ночь на 1 января 2021 года ушел из жизни директор Пертовской школы Чучковского района Николай Григорьевич Пронин.«Он любящий муж, прекрасный отец и дед, удивительно тактичный человек, на которого каждый в любую минуту мог положиться, прийти за советом, просто поговорить по душам. Николай Григорьевич Пронин вместе с женой были для сельчан прекрасным примером педагогической интеллигенции, верности и любви», - говорится в некрологе коллег покойного.ДОСЬЕ «КП»Николай Григорьевич Пронин трудовую деятельность начал в 1969 году электриком на Рязанском конденсаторном заводе. В этом же году стал студентом Рязанского государственного педагогического института.В дальнейшем работал учителем математики в центральной школе №1 и Сохнинской восьмилетней школе.С 1974 года связал жизнь с Чучковским районом.В 1984 году Николай Григорьевич работал в должности секретаря парткома совхоза «Пертовский», а в 1991 году стал заместителем директора по производству совхоза.В 1994 году Пронина избрали главой Пертовской сельской администрации.С 1999 года он возглавил и руководил родной Пертовской школой.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!