Скончался известный рязанский врач-лор Игорь Елисеев.

21 июля скончался кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Игорь Васильевич Елисеев, сообщает пресс-служба РязГМУ.

За более чем 30-летний период работы он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой ЛОР-болезней университета, совмещая воспитательную, педагогическую, лечебную и общественную работу.

«Игорь Васильевич, обладая богатым практическим опытом, много сил, творческой энергии отдавал любимому делу. Его чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность, создали репутацию компетентного работника, а личностные качества – отзывчивость, душевная теплота, и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач, снискали уважение коллег и студентов», - говорится в некрологе.

Позже стало известно, где можно проститься с Игорем Васильевичем Елисеевым.

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Васильевич Елисеев родился 14 ноября 1940 года в Рязани.

В 1964 году окончил Рязанский медицинский институт имени Павлова.

По рекомендации кафедры оториноларингологии продолжил обучение в клинической ординатуре.

С 1998 года работал ординатором отделения болезней уха горла и носа больницы №11. Внедрил в практику пластические операции по лечению больных храпом с ночным апноэ, разработал новые методы лечения хронического тонзиллита и уха. Получил два патента на изобретения.

В 2010 году награжден значком «Отличник здравоохранения».

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