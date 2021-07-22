Стали известны дата и место прощания с рязанским врачом Игорем Елисеевым.

Проститься с известным рязанским врачом-отоларингологом Игорем Васильевичем Елисеевым можно 24 июля в 12:00 часов в Николо-Ямской церкви. Расположен храм по адресу: Рязань, улица Циолковского, 8.

Кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Игорь Васильевич Елисеев скончался 21 июля на 81 году жизни. Это был известный врач-отоларинголог, который внедрил в практику пластические операции по лечению больных храпом с ночным апноэ, разработал новые методы лечения хронического тонзиллита и уха. Получил два патента на изобретения (читать подробнее о враче Игоре Елисееве).

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