Скончался ведущий фармацевт Рязанской области Николай Селезенев. Фото: РязГМУ.

20 августа ушел из жизни Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии, доцент Николай Георгиевич Селезенев.

Трудовая биография Николая Георгиевича тесно связана с Рязанским медицинским университетом. В 1970 году он начал работать исполняющим обязанность ассистента кафедры технологии лекарств, и здесь прошел свой путь профессионального и научного роста от ассистента до заведующего.

По материалам исследований доцента Николая Селезенева опубликовано 120 работ в отечественной и зарубежной печати, им получены 18 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Николай Георгиевич активно участвовал в становлении и развитии кафедры фармацевтической технологии, где трудился более 50 лет, из которых 27 лет - заведующим.

Николай Селезенев был членом комиссии по лицензированию и аккредитации фармацевтических учреждений и комиссии по сертификации провизоров Рязанской области, привлекался в качестве эксперта в разработке совместного российско-американского проекта «Рациональный фармацевтический менеджмент».

За безупречную и успешную деятельность Николая Селезенва отмечали наградами и званиями.

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