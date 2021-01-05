В Рязани на 70-м году жизни умер журналист и диктор Геннадий Владимирович Завязкин, который 1 июля 1987 года провел первый эфир в стенах ГТРК «Ока», сообщает телекомпания.«Это был первый опыт для России, когда началось именно региональное телевещание. Коллектив ГТРК «Ока», среди которых много тех, кто лично знал и работал с Геннадием Владимировичем выражает искренние соболезнования его родным и близким», - говорится в некрологе.Похоронят Завязкина 5 января в 11:00 на Богородском кладбище в Рязани.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!