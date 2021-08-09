Ушел из жизни экс-начальник рязанского УМВД, генерал Иван Перов.

В воскресенье,8 августа, около 22:00 ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор милиции Иван Федорович Перов. Об этом сообщает «НГ».

По информации издания, генерала обнаружили в загородном доме в Солотче. Как сообщает «МедиаРязань», бывшего начальника УМВД, увезли в больницу, где он и скончался.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Предварительная версия – попытка суицида.

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