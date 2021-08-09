Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 11:00

По факту гибели генерала Перова возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства»

Бывший начальник УМВД России по Рязанской области скончался вечером 8 августа
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту гибели генерала Перова возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».

По факту гибели генерала Перова возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».

По факту гибели бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Ранее рязанские СМИ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но это не так.

Тело генерала Ивана Перова с огнестрельным ранением в голову обнаружили вечером 8 августа на территории загородного дома в Солотче. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Бывшего начальника УВД оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что генерал мог находиться в глубокой депрессии из-за гибели единственной внучки (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!