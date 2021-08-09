По факту гибели генерала Перова возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».

По факту гибели бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Ранее рязанские СМИ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но это не так.

Тело генерала Ивана Перова с огнестрельным ранением в голову обнаружили вечером 8 августа на территории загородного дома в Солотче. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Бывшего начальника УВД оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что генерал мог находиться в глубокой депрессии из-за гибели единственной внучки (читать подробнее).

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