Рядом с телом экс-начальника рязанского УМВД Ивана Перова обнаружили наградной пистолет. Фото: телеграм-канал "Усы Куракиной".

Рядом с телом бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова обнаружили наградной пистолет Макарова. Сам генерал лежал с огнестрельной раной на территории своего загородного дома в Солотче. Скончался он уже в больнице.

Предварительная причина гибели – суицид.

Как отмечает «НГ», в июле этого года произошел несчастный случай - в бассейне его коттеджа утонула пятилетняя девочка. По информации «КП-Рязань», это была единственная внучка генерала. С того момента он находился в затяжной депрессии.

Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 «Доведение до самоубийства».

Бывший начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор милиции Иван Федорович Перов ушел из жизни в воскресенье, 8 августа, около 22:00.

ДОСЬЕ «КП»

Перов Иван Федорович родился 14 января 1951 года в селе Уда Сапожковского района.

С января 1974 года - участковый инспектора милиции ОВД Сапожковского райисполкома. В дальнейшем занимал должности старшего инспектора профилактической службы ОВД Сапожковского райисполкома, замначальника, начальника ОВД Пителинского райисполкома, начальника ОВД Рыбновского райисполкома, заместителя начальника Управления – начальника службы по работе с личным составом УВД Рязанской области. С июня 1995 года по март 2011 года Перов возглавлял Управление внутренних дел Рязанской области.

С 25 октября 2012 по октябрь 2015 - министр региональной безопасности и контроля Рязанской области.

С 2019 года - директор по безопасности, режиму и противодействию коррупции Фонд капитального ремонта Рязанской области.

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