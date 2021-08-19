В Рязани от рака скончался журналист Павел Гресь. Фото: Новая газета.

19 августа скончался журналист рязанской «Новой газеты» Павел Гресь. Об этом сообщают его коллеги.

В мае при медицинском обследовании у журналиста обнаружили рак легкого. Операция была противопоказана, его начали лечить химиотерапией. Из больницы, а затем из дома он продолжал писать тексты на сайт и даже брал по телефону интервью…

Павел Гресь служил в последние годы СССР во Внутренних войсках в Рязанской области, здесь и женился. С 1992 года стал публиковаться в «Вечерней Рязани». В 1996 году стал корреспондентом «КП-Рязань».

Позднее работал в «Экспресс-газете» (редактором в Киеве), «Мещерской стороне», «Новой газете».

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