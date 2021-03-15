Скончался Аркадий Дадаев – человек, стоявший у истоков рязанского автокросса

Аркадий Николаевич Дадаев (01.11.1935 – 15.03.2021).

В понедельник, 15 марта, пришла грустная новость. На 87-м году ушел из жизни легенда советского и российского автоспорта Аркадий Николаевич Дадаев (судья Всесоюзной категории, заслуженный тренер РСФСР).

В далеком 1964 году Аркадий Николаевич был в числе организаторов первого автомобильного кросса под Рязанью, посвященного Дню Победы. Также более двадцати лет жизни он посвятил становлению и развитию автоспорта в Татарстане.

Прощания с Аркадием Дадаевым состоится в 11.00 17 марта (среда) на Скорбященском кладбище Рязани.

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