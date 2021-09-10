От коронавируса скончался священник Рязанской епархии Вячеслав Зикунков. Фото: Рязанская епархия.

10 сентября в реанимации ковидного госпиталя скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков. Туда он поступил с коронавирусной инфекцией.

«Последним местом служения отца Вячеслава стал храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино. Прихожанам батюшка запомнился как добрый и заботливый пастырь», - говорится в некрологе епархии.

Иерей Вячеслав родился в Мордовии в 1950 году.

В 1972 году окончил Новосибирское Высшее военно-политическое общевойсковое училище.

С 1980 по 1983 годы учился в Военно-политической академии в Москве.

В качестве преподавателя трудился в Высшем военно-политическом училище в Львове, затем – в Военно-командном училище города Нампула (Мозамбик).

С 1987 года преподавал в Высшем военно-автомобильном инженерном училище Рязани, с 2002 года – в Рязанском училище ВДВ.

В 2004 году он нес послушание пономаря в Преображенском храме поселка Канищево, в том же году поступил в Рязанскую православную духовную семинарию.

25 марта 2007 года иерея Вячеслава рукоположили в диакона, позже - в иерея, после чего он получил послушание настоятеля Воскресенского храма в Рязанском военном автомобильном институте.

С 2013 по 2017 годы трудился в качестве председателя отдела Рязанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами.

Ранее сообщалось, что в реанимации с коронавирусом умер рязанский священник Сергий Муравьев. Его похоронили в селе Высокое Рязанского района.

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