В реанимации с коронавирусом умер рязанский священник Сергий Муравьев

Сергий Муравьев. Фото: ryazeparh.ru

1 сентября в возрасте 45 лет скончался клирик Рязанской епархии Сергий Муравьев. Священник находился в реанимации «красной зоны», куда поступил с коронавирусной инфекцией.

Иерей Сергий был послушником настоятеля Никольского храма в селе Дубровичи. У него остались супруга и двое детей.

Родился Сергий Муравьев в Ашхабаде, а среднюю школу заканчивал уже в Рязанской области – в Ермиши. Прослужив несколько лет в армии, в 1997 году он стал помогать при храме Рождества Христова села Савватьма Ермишинского района. Также иерей нес послушание настоятеля Вознесенского храма в поселке Пителино и был настоятелем Преображенского храма села Заборово.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил соболезнования родным, близким и духовным чадам Сергия Муравьева.