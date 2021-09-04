Иерея Сергия Муравьева, умершего от коронавируса, похоронили под Рязанью в закрытом гробу. Фото: Рязанская епархия.
3 сентября в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отпели иерея Сергия Муравьева. Настоятель Никольского храма села Дубровичи скончался 1 сентября в реанимации, куда поступил с коронавирусной инфекцией.
Похороны иерея Сергея Муравьева. Фото: Рязанская епархия.
В храме собрались родные и близкие батюшки, его паства и другие верующие. Гроб был закрытым. Так делают, когда хоронят умерших от коронавируса.
Проститься с батюшкой Сергием пришли многие верующие. Фото: Рязанская епархия.
Отпевание новопреставленного священнослужителя возглавил благочинный Восточного округа Рязани протоиерей Александр Гривин. Приехал проститься с иереем и митрополит Рязанский и Михайловский Марк, он и совершил заупокойную литию.
Похороны иерея Сергея Муравьева. Фото: Рязанская епархия.
Похоронили священника на кладбище села Высокое Рязанского района, где покоятся его родители.
У отца Сергия остались жена и двое детей. Ему было всего 45 лет.
Погребен священник рядом с родителями, на кладбище селе Высокое. Фото: Рязанская епархия.
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