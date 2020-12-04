Последний выдох покойника: стало известно, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах

Умерших от коронавируса положено хоронить в закрытых гробах и с соблюдением мер эпидемиологической предосторожности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса шагает по стране, в том числе по Рязанской области. Количество заболевших в нашем регионе на последнюю неделю колеблется на уровне 115-121новых случаев в сутки. К сожалению, смертельные исходы также стабильны - 1-2 человека ежедневно, больше было только один раз, и то весной, но дни без смертей также стали редкостью. А умерших надо хоронить, тем более, что в Рязанской области нет ни одного крематория…

По опыту «испанки»

Последняя масштабная эпидемия респираторного заболевания, захлестнувшая мир, была 100 лет назад. Это был грипп, прозванный «испанкой». Антибиотиков в то время не было даже в разработках ученых, а значит, осложнения в виде пневмонии оказывались в большинстве своем смертельны. Не обошла сия беда и Рязанщину.

- В Рязанскую губернию «испанка» пришла немного позже, чем в Европу, но и продолжалась дольше, - говорит рязанский краевед Игорь Канаев, - до 1921 года. Основные ее очаги располагались вдоль железных дорог. В Рязанской губернии, по различным данным, от нее умерло до 350 тысяч человек (для сравнения: население губернии в 1913 году составляло 1,7 млн человек - Ред.).

- Как хоронили умерших?

- Как правило, без гробов, в траншеях за пределами кладбища. В Рязани эти траншеи располагались рядом с Лазаревским кладбищем, там, где сейчас начинается улица Ленинского Комсомола. Когда строили дома по четной стороне улицы, экскаваторы очень много человеческих костей оттуда выгребли.

Захоранивать к родственникам запрещено

Как же в наши дни хоронят умерших от коронавируса? Мы съездили на Богородское кладбище, где сейчас в основном и хоронят рязанцев.

- Каждый день к нам привозят на захоронение по 10-15 покойников, - сказал сотрудник кладбища, - но в закрытых гробах, коронавирусных, не часто. Обязательное условие для захоронения умерших от Covid-19 - их хоронят только в новые могилы. Захоронения к родственникам не производятся.

Казалось бы, коронавирус - не чума или сибирская язва, которые могут жить в трупе долгие годы. Но меры при захоронении принимаются нешуточные.

Как нам сообщили в городской администрации, подготовка тела умершего от COVID-19 производится в морге сотрудниками патологоанатомической службы. Перевозка на кладбище осуществляется специализированным транспортом похоронных учреждений. Количество участников похорон ограничено так, чтобы можно было соблюдать дистанцию в 1-2 метра, и все должны быть в защитных масках.

Работник риутальной службы дезинфицирует могилу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытые гробы спасают от «последнего выдоха»?

Инфинцированных хоронят в Рязани в закрытых гробах, поэтому традиционное прощание с усопшим в этом случае невозможно. Правда, сейчас стали появляться гробы с прозрачными окошками - для того, чтобы если не поцеловать усопшего, то последний раз взглянуть на него. Но такие гробы привозят к нам из столицы.

- Гробы с прозрачной крышкой мы пока не делаем, - сказали нам в одной частной похоронной фирме, - но если будет устойчивый спрос, то их производство можно будет быстро освоить. Но цена таких изделий будет явно не социальной, и будет исчисляться десятками тысяч рублей.

Так чего боятся работники похоронных служб, ограничивая процедуру прощания.

- Инфекция может какое-то время сохраняться в легких человека, - пояснили нам сотрудники морга, - поэтому при переноске тела и даже прощании с усопшим грудная клетка может невольно сжаться, и произойти так называемый последний выдох, с которым остатки инфекции из легких полетят на окружающих.

Так что меры предосторожности, применяемые сейчас при похоронах умерших от коронавируса, не выглядят излишними.

КСТАТИ

Как отпевают умерших от коронавируса?

Как сообщили нам служители кладбищенской часовни Спасо-Преображенского мужского монастыря, отпевание почивших от коронавируса в помещениях церквей и часовен не производится.

Также не отпевают на дому. Только заочно или непосредственно на кладбище.

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Чем засыпают могилы с коронавирусными больными:

Для дезинфекции могил применяются:

- натриевая соль дихлорициануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%;

- хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3%.

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