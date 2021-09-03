Известны дата и место прощания с иереем Сергием Муравьевым, умершего от коронавируса.

Отпевание клирика Рязанской епархии Сергия Муравьева пройдет 3 сентября в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: Рязань, Скорбященский проезд, 1. Начало отпевания в 11:00.

Отец Сергий скончался 1 сентября в реанимации «красной зоны», куда поступил с коронавирусом.

Последним местом служения Сергия Муравьева стал Никольский храм в селе Дубровичи.

У него остались жена и двое детей. Батюшке было всего 45 лет.

Похоронят его в селе Высокое Рязанского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!