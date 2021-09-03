Известны дата и место прощания с иереем Сергием Муравьевым, умершего от коронавируса.
Отпевание клирика Рязанской епархии Сергия Муравьева пройдет 3 сентября в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: Рязань, Скорбященский проезд, 1. Начало отпевания в 11:00.
Отец Сергий скончался 1 сентября в реанимации «красной зоны», куда поступил с коронавирусом.
Последним местом служения Сергия Муравьева стал Никольский храм в селе Дубровичи.
У него остались жена и двое детей. Батюшке было всего 45 лет.
Похоронят его в селе Высокое Рязанского района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!