Умерла хореограф Ряжской детской музыкальной школы Викторина Рыбакова

Викторина Рыбакова была полна жизненных сил и имела множество творческих планов.

22 октября не стало хореографа Ряжской детской музыкальной школы Викторины Рыбаковой. Соболезнования родным и близким выразило министерство культуры и туризма Рязанской области.

«Человек необъятной души», «чудесный хореограф», «замечательный человек», «талантливая личность», - эти и множество других добрых слов о Викторине Юрьевной высказывают ее земляки, знакомые, коллеги. Она окончила филиал Московского института культуры в Рязани и работала преподавателем хореографии с 2014 года. Много лет руководила детским коллективом «Новое поколение», становилась со своими воспитанниками лауреатом международных конкурсов.

Похороны Викторины Юрьевной должны состояться 26 октября на Успенском кладбище в Ряжске. В одноименном храме в 11:00 будут отпевать усопшую.