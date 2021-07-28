Скончалась рязанская поэтесса Евгения Таубес. Фото: стоп-кадр с выступления на "Свободном микрофоне".

Скончалась рязанская поэтесса Евгения Таубес (Евкина). Правление Рязанского регионального отделения Союза журналистов России выразило искренние соболезнования члену СЖР Валентину Валентиновичу Евкину в связи с невосполнимой утратой – безвременной смертью супруги.

Евгения Исаковна Таубес (Евкина) - лауреат интернет-конкурса «Всенародная поэзия России» (2009), финалист национальной литературной премии «Поэт года-2015».

Печаталась в различных литературных альманахах и сборниках: «Москва поэтическая», «Золотая строфа», «Поэт года», «Вся королевская рать», «Новый век», «Всенародная поэзия России» и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!