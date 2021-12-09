Ушла из жизни легендарный озеленитель Рязани Анна Макарова

Скончалась Почетный гражданин Рязани Анна Ивановна Макарова. Печальную весть принесла мэр города Елена Сорокина.

«Анна Ивановна всю жизнь посвятила Рязани, внесла большой вклад в его озеленение – участвовала в посадке деревьев в Лесопарке, 40 лет украшала цветами наш город, создавала зеленые зоны, которые и по сей день остаются излюбленными местами отдыха рязанцев», - написала чиновница.

Одно из главных событий своей жизни, которое часто вспоминала Анна Ивановна, это выставка на ВДНХ, где ее наградили медалью за самую лучшую клумбу.

Макарова Анна Ивановна родилась в Рязанском районе.

Долгие годы трудилась в тресте зеленого хозяйства Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!