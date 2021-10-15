Умерла рязанский педагог Валентина Теплякова, легенда лагеря «Пламенный»

Всю жизнь Валентина Теплякова (Турбина) посвятила работе с подрастающим поколением.

Ушла из жизни педагог Валентина Теплякова (Турбина), инициатор создания и организатор лагеря пионерского актива «Пламенный» в Рязанской области. Заметку, посвященную ее памяти, опубликовала газета «Рязанские ведомсти».

Валентина Константиновна родилась в 1951 году. Училась в рязанской школе №9. Была активной комсомолкой, членом комитета ВЛКСМ. С 1970 года работала пионервожатой в родной школе, в 1973-м стала вожатой в «Артеке», где у нее появилась идея создать подобный лагерь в Рязанской области.

Первая смена для школьных активистов прошла в Рязани в 1974-м. Через год Валентина Турбина создала педагогический отряд, где готовили вожатых в лагеря пионерского актива, получившего впоследствии название «Пламенный». Сама она до 1980 года была там старшей пионервожатой, главным инициатором и организатором всех мероприятий.

С 1986 года на Валентина Теплякова работала в школе №15 заместителем директора по воспитательной работе.