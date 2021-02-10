Скончался гидротехник Василий Стефаненко, построивший на берегу Трубежа базу Рязанского РГС. Фото: Канал имени Москвы.

8 февраля в Рязани скончался Стефаненко Василий Федорович – бывший начальник Рязанского района гидротехнических сооружений, проработавший в системе Канала имени Москвы более 35 лет.

Коллектив ФГБУ «Канал имени Москвы» выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Стефаненко Василия Федоровича.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Стефаненко родился 1 января 1944 года.

Трудовую деятельность начал в июле 1960 года рабочим русловой изыскательской партии №7, затем лебедчиком земснаряда «ВД–6» в Верхне-Днепровском бассейновом Управлении пути.

После окончания Ленинградского института водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник» направлен по распределению прорабом путевых работ Серпуховского технического участка пути Управления Канала имени Москвы, а в 1976 году был назначен там же на должность главного инженера.

В сентябре 1978 года Василий Стефаненко назначен главным инженером в Рязанский район гидротехнических сооружений, а с 1986 года возглавил Рязанский район гидротехнических сооружений и работал в должности начальника более 20 лет.

За долгие годы работы в системе Канала имени Москвы Василий Федорович руководил обеспечением гарантированных габаритов пути, постоянно занимался повышением надежности гидротехнических сооружений, их своевременным и качественным ремонтом, усовершенствовал материально-техническую базу района.

Огромной заслугой Василия Федоровича было строительство базы Рязанского РГС. На берегу реки Трубеж была с нуля заложена новая база Рязанского РГС, начиная с подготовки земли под строительство, проектов зданий, включая и само строительство. Гордостью Василия Федоровича были построенные ремонтные цеха, склады и гаражи, административное здание и подсобные помещения. Ни на час не оставлял он без своего внимания и контроля это строительство. И в результате, сегодня Рязанский РГС – одна из лучших баз ФГБУ «Канал имени Москвы».

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