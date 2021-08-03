Рязанский профессор Иван Купцов умер на 87 году жизни

Иван Купцов. Фото: Академия ФСИН России.

31 июля умер преподаватель Рязанского государственного университета, кандидат психологических наук Иван Купцов, сообщили в пресс-службе вуза. 10 августа ему бы исполнилось 87 лет.

«Иван Иванович являлся авторитетным ученым в области психологии, внес значимый вклад в развитие отечественной научной школы воли, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и учащихся», - отмечают в РГУ.

Профессор Купцов являлся членом-корреспондентом Международной академии психологических наук. Удостоен званий Почетного работника высшего профессионального образования, Отличника народного образования РСФСР и СССР, Почетного профессора Уссурийского государственного педагогического института и Академии ФСИН России.

Родился Иван Иванович в селе Одоевщина Сараевского района в крестьянской семье. Окончив местную школу, поступил в Сапожковское педагогическое училище. В 1958-м с отличием окончил Рязанский государственный педагогический институт. Работал учителем в школе села Которово (ныне Касимовский район), затем – завучем в Рыбновской школе-интернате.

После успешного окончания в 1964 году аспирантуры РГПИ отправился в Уссурийск, где через четыре года в 34-летнем возрасте становится ректором местного педагогического института. Между этим событиями уместилась защита кандидатской диссертации в МГПИ имени В. И. Ленина (январь 1966 года).

Вернулся в Рязань Иван Купцов в 1973-м. После возвращения трудился начальником кафедры исправительно-трудовой педагогики и психологии Рязанской Высшей школы МВД СССР, а затем в 1988-2000 годах заведовал кафедрой психологии РГУ. Больше 20 лет отдал Академии ФСИН России, будучи профессором кафедры общей и педагогической психологии этого вуза.