Ушла из жизни учительница рязанской школы №39

Нина Владимировна Шуралева.

В среду, 17 февраля, администрация рязанской школы №39 разместила на своем сайте печальную новость. Ушла из жизни педагог с 36-летним стажем Нина Владимировна Шуралева. Нина Владимировна – учительница начальных классов, имела высшую категорию.

- Горько и скорбно провожать людей в последний путь, - говорится в некрологе. – Вдвойне тяжело, если из жизни уходит молодая, красивая женщина, замечательных педагог, честный и отзывчивый человек. Страшное известие стало огромным ударом для близких, коллег, учеников, родителей. Мы скорбим. Мы будем помнить Шуралеву Нину Владимировну! Она останется в нашей памяти талантливым учителем и глубоко порядочным человеком.

Напомним, что 14 февраля школа №39 простилась с учеником 10 «а» класса Дмитрий Жемчуговым.