В Рязани после тяжелой болезни умер ученик школы №39. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 февраля в Рязани простились с учеником школы №39 Дмитрием Жемчуговым. На сайте учебного заведения опубликовали некролог в связи со скоропостижной смертью десятиклассника.

«Ушел из жизни добрый, светлый ученик 10а класса Дмитрий Жемчугов. Учащиеся, педагоги и родители приносят искренние соболезнования родным и близким! Светлая память о Дмитрии навсегда останется в наших сердцах!»

Известно, что парень умер в ночь на 12 февраля от тяжелого заболевания. Похоронили Дмитрия на одном из рязанских кладбищ.

«Ушел из жизни Дима Жемчугов. Воспитанник нашей спортшколы, игрок команды 2005 года. Замечательный, веселый, добрый парень. Взрослел на наших глазах и, казалось, все только начинается, вся жизнь впереди... Но страшная болезнь не щадит и детей. Трудно подобрать какие-то слова. Что может быть страшнее смерти ребенка. Искренние соболезнования родителям, всем родным и близким. Дай вам Бог терпения, силы, веры и мужества пережить это страшное горе. Димке вечная память и царствие небесное», - откликнулись на трагическую весть тренеры футбольного клуба «Олимпиец».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!