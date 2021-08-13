В Рязани умер худрук театра «Переход» Геннадий Кириллов

Геннадий Кириллов.

В ночь на 13 августа в Рязани скончался художественный руководитель театра «Переход», Заслуженный деятель культуры России Геннадий Кириллов. Ему было 77 лет.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью не стало основателя нашего театра и его бессменного художественного руководителя в течение 20 лет - нашего любимого режиссера и учителя Кириллова Геннадия Дмитриевича», - сообщили в группе «Перехода».

Также коллеги Геннадия Дмитриевича объявили об отмене в связи с трауром спектакля «Любовный лабиринт», запланированного на пятницу.

Геннадий Кириллов родился 12 сентября 1943 года в Перми. Окончил режиссерский факультет ГИТИС (1970), высшие режиссерские курсы (1974). Поработал режиссером в Сахалинском театре, после курсов возглавил Омский театр им. Ленинского комсомола, затем Молдавский театр драмы и комедии (1979-1980). С 1980 по 1985 годы был художественным руководителем Академического русского драматического театра в Киргизии. Стажировался в Московском театре Лен. Комсомола под руководством Марка Захарова, ставил спектакли в Калужском театре драмы. В 1989 году вернулся в Бишкек, где стал художественном руководителем студии-мастерской актерского искусства. С 1998 года в Рязани, где после встречи с ректором РГУ Анатолием Лиферовым и основал театр «Переход».