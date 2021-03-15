Скончался руководитель театра «Шанс» Сергей Митрохин. Фото: театр "Шанс".

14 марта скончался основатель и руководитель скопинского театра песни «Шанс» Сергей Петрович Митрохин.

«Театр песни «Шанс» - главное детище Сергея Митрохина. Ему он посвятил 20 лет неустанного труда и беззаветной любви. Репетиции, концерты, гастроли, конкурсы – другой жизни он не знал, не желал, не понимал. Триумфами своих воспитанников и личными достижениями он умножал славу родного города. Был предан ему безгранично. И оттого эта утрата для Скопина невосполнима. Светлая память нашему наставнику. Его голос в наших сердцах навечно», - говорится в некрологе коллектива театра.

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