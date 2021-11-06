В возрасте 54 лет скончался глава Сапожковского района Виктор Боярченков

Фото: администрация Сапожковского района Рязанской области.

5 ноября в возрасте 54 лет скончался глава Сапожковского района Рязанской области Виктор Боярченков. Об этом сообщает ИА «МедиаРязань».

По неофициальной информации, смерть чиновника наступила в Шиловском межмуниципальном медицинском центре, а ее причиной послужило онкологическое заболевание.

Виктор Юрьевич руководил районом с 2008 года. С 2000 года он занимал должность замглавы муниципального образования, а с 2004 года работал заместителем директора ООО «Сапожковская производственно-строительная компания».

Редакция «КП-Рязань» выражает соболезнования близким и коллегам умершего.

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