14 января 2021 года ушел из жизни кандидат биологических наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Золотов Геннадий Валентинович. Об этом «Комсомолке» сообщили в вузе.ДОСЬЕ «КП»Геннадий Валентинович Золотов родился в 1956 году.В 1978 году окончил РГПИ (РГУ имени Есенина).Квалификация: учитель биологии и химии.Специальность: биология и химия.С 1983 года работал на естественно-географическом факультете университета (Институт естественных наук).Позже стали известны дата и место прощания с Геннадием Золотовым (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!