Проститься с доцентом кафедры естественно-географического факультета РГУ имени Есенина (ныне Институт естественных наук – Ред.) Золотовым Геннадием Валентиновичем можно 17 января в 09:30 во дворе главного корпуса РГУ возле церкви. Вход на территорию вуза через КПП.Отпевание и погребение рязанского ученого пройдет в поселке Солотча на местном кладбище.Руководство университета организует автобус до кладбища, и с кладбища - в кафе по адресу: улица Циолковского, 1/7 (кафе «Театральное»), где пройдут поминки.Напомним, Геннадий Валентинович Золотов скончался 14 января (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!