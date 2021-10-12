Ушла из жизни рязанский врач-педиатр Нина Кондратьева.

Ушла из жизни известный рязанский врач-педиатр Нина Кондратьева. Об этом сообщили ее родственники. Нине Васильевне было 76 лет, 50 из которых она посвятила медицине.

По предварительным данным, женщина долго болела.

Нину Васильевну Кондратьеву за долгую профессиональную работу награждали почетными грамотами министерства здравоохранения РФ и губернатора Рязанской области.

С 1979 года работала участковым педиатром в рязанской городской больнице №11, а с 1990 года заведовала педиатрическим отделением.

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