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Общество1 ноября 2021 8:28

Под Рязанью умерла Заслуженный работник культуры РФ Галина Рябых

Почетного жителя города Рыбное не стало на 76-м году жизни
Источник:kp.ru
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Скончалась Заслуженный работник культуры РФ Галина Рябых.

Скончалась Заслуженный работник культуры РФ Галина Рябых.

Ушла из жизни Заслуженный работник культуры России, Почетный житель города Рыбное Галина Георгиевна Рябых. Ее сердце остановилось 31 октября 2021 года на 76-м году жизни.

За ее плечами многолетний труд в отделе культуры Рыбновского района и города Рыбное. Она была безгранично предана своей профессии. Каждый из коллектива Социально-культурного центра в свое время были учениками этой легендарной женщины и прошли с ней большой творческий путь.

«Она знала, чем мы дышим, старалась помочь, если возникали проблемы. С Галиной Георгиевной интересно было работать, для нее не было неразрешенных задач. С любовью вспоминаем все мероприятия – от концертных программ на полях для механизаторов до массовыми Днями города! Она заряжала не только зрителей, но и нас своим оптимизмом», - вспоминает Галину Георгиевну коллектив Социально-культурного центра города Рыбное.

Выразил соболезнования родным и близким коллектив хора «Дубравушка». Вспоминают, что творческую деятельность Галина Георгиевна начинала в «Дубравушке» под руководством Пакаевой Раисы Владимировны.

«Она была яркой, талантливой, самобытной, влюбленной в русскую песню. Такой и останется в наших сердцах Рябых Галина Георгиевна навсегда! Прощай, недопетая песня...» - говорится в некрологе.

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