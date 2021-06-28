Умер рязанский журналист Михаил Солдатов

Михаил Солдатов. Фото из личного архива. Сам он подписал снимок так: "7 марта 2021 года. Матч ХК Рязань с болельщиками. Спустя год и три месяца вновь взял в руки микрофон в "Олимпийском".

В возрасте 43 лет ушел из жизни журналист Михаил Солдатов. Об этом сообщают «Рязанские новости», где он работал в последнее время.

Прежде всего, Солдатов известен как один из самых опытных спортивных журналистов. Он комментировал матчи, был представителем спортивных клубов.

Редакция «КП-Рязань» выражает соболезнования родным и близким Михаила Солдатова.