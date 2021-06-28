Минтерпол выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Михаила Солдатова.

Чиновники министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области выразили глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины журналиста Михаила Солдатова.

«Михаил Солдатов работал в различных печатных изданиях, электронных СМИ, был одним из самых опытных спортивных журналистов, пресс-атташе ряда профессиональных спортивных клубов Рязанской области. Его отличали высокое мастерство и творческая активность», - говорится в словах соболезнования.

О смерти Михаила Солдатова стало известно утром 28 июня.

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