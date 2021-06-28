Стали известны дата и место прощания с журналистом Михаилом Солдатовым

Михаила Солдатова похоронят на Скорбященском кладбище.

Известного рязанского спортивного журналиста Михаила Солдатова похоронят 30 июня на Скорбященском кладбище, сообщают его коллеги из «РН».

Панихида пройдет в храме при бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: Рязань, улица Восточный промузел, 18. Начало в 10:40.

Отмечается, что похоронят журналиста на Скорбященском кладбище, рядом с бабушкой и дедом.

«Те, кто не сможет присутствовать на панихиде, могут подойти к въезду на кладбище к 11:10», - говорится в сообщении.

О смерти журналиста Михаила Солдатова стало известно 28 июня. Позже рязанские чиновники выразили соболезнования, отметив его «высокое мастерство и творческую активность».

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