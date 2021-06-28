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Общество28 июня 2021 13:26

Стали известны дата и место прощания с журналистом Михаилом Солдатовым

Похоронят журналиста рядом с родными на Скорбященском кладбище
Источник:kp.ru
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Михаила Солдатова похоронят на Скорбященском кладбище.

Михаила Солдатова похоронят на Скорбященском кладбище.

Известного рязанского спортивного журналиста Михаила Солдатова похоронят 30 июня на Скорбященском кладбище, сообщают его коллеги из «РН».

Панихида пройдет в храме при бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: Рязань, улица Восточный промузел, 18. Начало в 10:40.

Отмечается, что похоронят журналиста на Скорбященском кладбище, рядом с бабушкой и дедом.

«Те, кто не сможет присутствовать на панихиде, могут подойти к въезду на кладбище к 11:10», - говорится в сообщении.

О смерти журналиста Михаила Солдатова стало известно 28 июня. Позже рязанские чиновники выразили соболезнования, отметив его «высокое мастерство и творческую активность».

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