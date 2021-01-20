Осложнения от коронавируса: в Рязани умер поэт Дмитрий Аравин. Фото: библиотека имени Горького.

15 января в Рязани на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался член регионального отделения Союза писателей России, поэт Дмитрий Владимирович Аравин.

Его первые публикации появились в газете «Рязанский комсомолец» в 1968 году.

Тремя годами ранее он начал трудовую деятельность на приборном заводе.

В 2001 году создал при заводе литературное объединение «Волна» и с тех пор являлся его бессменным руководителем.

Дмитрий Аравин – автор восьми книг: «Свой стих» (2000), «Заветное» (2001), «Любовь! Любовь...» (2002), «В сумерках века» (2005), «Вехи» (2008), «Вот так растишка» (2011), «Плетенка» (2014), «На крыльях лет» (2017).

Победитель конкурса 6-го международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции» (Крым-2014) в номинации «Поэзия. Свободная тематика».

«Светлая память нашему товарищу! Искренние соболезнования родным и близким!» - отметили в некрологе его коллеги из регионального отделения Союза писателей России.

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