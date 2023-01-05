Сорок известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году...

В 2022 году в Рязани и Рязанской области умерли многие известные и уважаемые рязанцы: профессоры и доценты, учителя и преподаватели, тренеры и спортсмены, а также сотрудники правоохранительных структур, судьи, священники, художники и музыканты. Много в 2022 году было некрологов в связи с гибелью военнослужащих…

Мы постарались вспомнить всех известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году. Это неполный и очень субъективный список, только на сайте КП-Рязань в этом году было более 230 некрологов…

Сорок известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году:

Александр Дурнов.

Утром 7 января скончался руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета Александр Дурнов. Офицеру было всего 40 лет, накануне он был на рабочем месте и на здоровье не жаловался.

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Виктор Тихонов.

20 января ушел из жизни руководитель Рязанской региональной общественной организации «Православные Витязи» Виктор Иванович Тихонов. Более чем за двадцать лет работы через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок.

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Игорь Еремин.

В январе из-за оторвавшегося тромба умер известный рязанский предприниматель Игорь Еремин. При советской власти Еремин был одним из руководителей завода «Красное знамя». В конце 90-х годов стал бизнесменом, занимался сельским хозяйством, нефтепродуктами, медициной, производством спирта.

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Галина Вологжанина.

8 февраля остановилось сердце заслуженного врача России Вологжаниной Галины Павловны. Отличник здравоохранения отдала медицине 35 лет – начинала участковым терапевтом, потом – кардиоревматологом поликлиники №4. А через некоторое время возглавила медучреждение.

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Юрий Гераськин.

Вечером 9 февраля скончался доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию РГУ Гераськин Юрий Вениаминович. Сердце профессора остановилось в 22 часа в рязанской ОКБ. Причина смерти – последствия от коронавируса.

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Валерий Куликов.

10 февраля скончался тренер Тумской спортивной школы Куликов Валерий Евгеньевич. В 2014-2015 годах Валерий Куликов работал в Центре зимних видов спорта Московской области и готовил женскую сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи.

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Вячеслав Уткин.

В феврале не стало известного рязанского художника и почетного гражданина города Сасово Вячеслава Уткина. Будучи верующим, Вячеслав Георгиевич более полувека расписывал храмы и писал образы святых, которые потом передавал церквям.

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Василий Дармограй.

21 февраля после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Дармограй Василий Николаевич и его супруга Дармограй Алла Никитична, скончались в один день…

Василий Дармограй – автор более 350 научных работ, пяти монографий, 60 патентов Российской Федерации, а также трех дипломов на открытие и трех авторских свидетельств на изобретение. Его супруга - долгое время заведовала аптекой №7 города Рязани, была учредителем рязанской общественной организации «Матери против наркотиков».

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Виктор Модестов.

14 марта ушел из жизни Заслуженный работник физической культуры России, Почетный председатель региональной федерации самбо и основоположник этого вида спорта в Рязанской области Виктор Модестов.

За свою тренерскую карьеру Виктор Валентинович подготовил больше 30 мастеров спорта.

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Кирилл Запорощенко.

В марте не стало следователя-криминалиста СУ СК России по Рязанской области Кирилла Запорощенко. По итогам 2020 года его признали лучшим следователем-криминалистом СУ СК России по Рязанской области.

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Владимир Иванов.

29 марта на 43-м году жизни скончался рязанский журналист Владимир Иванов. В 2012 году Владимир Иванов оставил телевизионную и журналистскую деятельность и перешел на работу в Рязанскую городскую Думу, где возглавил пресс-службу. После трудился в региональных министерствах.

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Александра Алексеева.

18 апреля 2022 года скончалась Алексеева Александра Константиновна – учитель химии и биологии, проработавшая многие годы в школе №6 города Касимова.

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Николай Барсук.

В ночь на 19 апреля Рязань потеряла бывшего главврача городской больницы №11 Николая Барсука. Главной отличительной чертой Барсука Николая Савельевича являлся новаторский стиль работы, который выражался во внедрении новых методов и новых технологий в диагностике и лечении больных

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Виктор Минкин.

В конце апреля на 75 году жизни умер Народный художник России Виктор Минкин. Работы Минкина имеются в коллекциях не только рязанских музеев, но и Третьяковской галереи в столице и Русского музея в Петербурге.

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Владимир Чикин.

23 апреля в Рязани на 86-м году жизни не стало известного акушера-гинеколога Владимира Григорьевича Чикина. Ученый является автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций минздрава России. Под его руководством защитили восемь диссертационных работ.

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Светлана Аверина.

27 апреля на 59-м году жизни не стало Светланы Авериной, заместителя директора по учебной работе многопрофильной школы №17 в Рязани.

Те, кто работал со Светланой Борисовной, отмечают ее необыкновенное трудолюбие, высокий профессионализм, принципиальность, скромность, душевную щедрость и уважение к людям.

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Наталья Стубайло.

29 апреля Рязань потеряла директора городской детской школы искусств №3 Наталью Стубайло. Она была замечательным руководителем, профессиональным педагогом, душевным человеком для всех.

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Михаил Латышенок.

30 апреля ушел из жизни профессор Рязанского агротехнологического университета Михаил Латышенок. Сердце ученого и преподавателя остановилось на 66 году жизни.

Михаил Борисович запомнился многим как отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, мудрый наставник, грамотный, компетентный, энергичный и талантливый руководитель, хороший организатор, профессионал в своем деле, надежный коллега, любящий отец и дедушка.

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Галина Кутыркина.

В мае в Касимовском районе ушла из жизни директор дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Лашма Галина Кутыркина. Она трудилась в социальном учреждении с 2010 года. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким.

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Ермолай (Гусаков).

26 мая ушел из жизни почетный настоятель Никольского храма села Некрасовка Ермишинского района иеромонах Ермолай (Гусаков) в схиме Серафим.

В памяти людей, знавших его, батюшка остался простым, отзывчивым, подлинно благочестивым и добрым человеком, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним.

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Евгений Мостяев.

9 июня ушел из жизни заслуженный учитель России Евгений Мостяев. Учитель почти полвека проработал в рязанской школе №53, вел уроки химии. Его выпускники часто выбирали для дальнейшей учебы престижные российские вузы, такие, как МГУ, РГУ нефти и газа. Некоторые предпочли уйти в науку.

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Борис Шемякин.

10 июня в возрасте 48 лет скоропостижно скончался министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

Чиновник руководил минсельхозом с декабря 2014. В 2019 году ненадолго уходил в бизнес, но уже через пару месяцев снова вернулся в правительство региона.

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Татьяна Машкова.

В июне не стало Татьяны Машковой (Ивановой) - в прошлом успешной гимнастки, а в последующие годы тренера. Соболезнования родным и близким выразило областное минспорта.

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Евгений Троицкий.

17 июня на 80 году жизни не стало рязанского ученого Троицкого Евгения Ивановича. Руководство РГАТУ им. Костычева, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты университета глубоко скорбят по случаю кончины заведующего кафедрой высшей математики.

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Елена Жарова.

27 июня не стало педагога Детско-юношеского центра в Касимова Елены Жаровой.

Всю жизнь Елена Григорьевна посвятила работе с детьми. Исходя из информации на сайте учреждения, хотя Московский педагогический институт она окончила в 1990 году, ее стаж в профессии - более 40 лет.

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Татьяна Перехватова.

В июле после тяжелой болезни скончалась заместитель начальника организационного отдела аппарата правительства Рязанской области Татьяна Перехватова. По словам ее мужа, последние 2,5 года Татьяна прожила на морально-волевых качествах, на характере «в неравной борьбе с болезнью».

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Александр Петриков.

19 июля Ряжский район потерял врача-хирурга Александра Петрикова.

Александр Васильевич более 40 лет своей жизни посвятил медицине. Окончив Рязанский медуниверситет, он стал работать в Ряжской районной больнице, а после – в Ряжском ММЦ. Прошел путь от простого хирурга до заведующего хирургическим отделением. Имел высшую квалификационную категорию.

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Светлана Попова.

В июле ушла из жизни депутат Рязанской городской Думы Светлана Попова. Ее избрали депутатом по округу №6, куда входят «дальняя» Дашково-Песочня, поселки Карцево, Агропром, Соколовка.

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Лилия Журавлева.

23 июля ушла из жизни учитель начальных классов школы №68 Лилия Журавлева.

«Лилия Николаевна останется в нашей памяти жизнерадостным, целеустремленным, отзывчивым, искренним человеком», - говорилось в некрологе.

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Мария Дмитриева.

В конце июля не стало бывшего директора одного из старейших хлебозаводов Рязани Марии Николаевны Дмитриевой.

Мария Дмитриева в начале 1980-х годов она возглавила Хлебозавод №5, продолжая руководство даже после выхода на пенсию. После ее ухода с поста предприятие претерпело трансформацию, позже завод вошел в состав ГК «Грейн Холдинг», и теперь продукция бывшего хлебозавода №5 выпускается под брендом «Русский хлеб».

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Софья Никулина.

В первых числах августа не стало Софьи Олеговны Никулиной – педагога, литератора, музыканта.

Она преподавала детям основы православной культуры, создала авторский курс «Православная этика». Работал в рязанских школах №№ 51, 63, 72. Написала и опубликовала сборник для детей «Азбука благочестия».

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Дмитрий Приходько.

Утром 5 сентября в Рязанской области не стало изобретателя и программиста Дмитрия Приходько. Ему было всего 40 лет.

Последние годы изобретатель серьезно болел. Летом 2022 года казалось, что он победил болезнь. Так он сам писал на своей страничке в социальной сети…

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Максим Гриценко.

21 сентября в машине скорой медицинской помощи в Рязани скончался известный тележурналист Максим Гриценко.

Максим Гриценко родился в 1979 году. После срочной службы в армии работал на разных телеканалах Рязани, уезжал в Москву и вновь возвращался в Рязань на непродолжительное время…

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Лев Маврин.

26 сентября на 71 году жизни остановилось сердце легендарного рязанского воздухоплавателя Льва Борисовича Маврина.

В далеком 1990 году Лев Борисович провел первый в Советском Союзе фестиваль воздухоплавания «Небо России», ставший за последующее время настоящей визитной карточкой Рязани и Рязанской области.

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Дмитрий Крылов.

3 октября не стало известного рязанского музыканта Дмитрия Крылова. Одному из лучших, а по мнению многих – лучшего гитариста Рязани, было всего 48 лет.

«Феноменальный музыкант. Виртуозной техникой сейчас владеют очень многие, а вот так тонко понимать музыку могут далеко не все – я благодарен судьбе, что мы познакомились».

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Михаил Петрухов.

29 октября скончался судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов.

Петрухов рассматривал ряд резонансных уголовных дел. Среди них дело об убийстве студента Александра Дудина в центре Рязани. Также он выносил обвинительный приговор уличенной в коррупции «верхушке» регионального ГИБДД в лице Александра Алфосова, Валерия Вышинского и Игоря Тесленко, но оправдал их по двум десяткам эпизодов…

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Игорь Филатов.

7 ноября скончался директор Рязанского железнодорожного колледжа Филатов Игорь Алексеевич.

«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, добрым и мудрым человеком», - говорилось в кратком некрологе.

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Владислав Усанов.

12 ноября ушел из жизни учащийся 2 курса Рязанского железнодорожного колледжа Владислав Усанов. Ему было всего 17.

«Владислав очень хотел увидеть рязанский троллейбус современным видом транспорта, и делал все возможное, чтобы приблизить это», - написали о молодом человеке единомышленники.

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Роман Челюскин.

30 ноября ушел из жизни начальник отдела тушения лесных пожаров ГБУ РО «Пожлес» Роман Челюскин.

Роман Олегович посвятил любимой работе 20 лет, настоящий профессионал. Все говорил прямо в глаза и никогда не жаловался. Пример самоотдачи и мужества во время тушения пожаров. И одновременно позитивный и любящий жизнь человек.

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Борис Дмитриев.

В декабре скончался Заслуженный артист РСФСР, артист театра и кино, поэт и сценарист Дмитриев Борис Ефимович.

В 1970 году сыграл одну из главных ролей в детективе «Без права на пощаду», его роль старшего лейтенанта милиции Николая Павловича запомнилась многим ярким образом и харизмой.

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