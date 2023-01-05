Сорок известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году...
В 2022 году в Рязани и Рязанской области умерли многие известные и уважаемые рязанцы: профессоры и доценты, учителя и преподаватели, тренеры и спортсмены, а также сотрудники правоохранительных структур, судьи, священники, художники и музыканты. Много в 2022 году было некрологов в связи с гибелью военнослужащих…
Мы постарались вспомнить всех известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году. Это неполный и очень субъективный список, только на сайте КП-Рязань в этом году было более 230 некрологов…
Сорок известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2022 году:
Александр Дурнов.
Утром 7 января скончался руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета Александр Дурнов. Офицеру было всего 40 лет, накануне он был на рабочем месте и на здоровье не жаловался.
Виктор Тихонов.
20 января ушел из жизни руководитель Рязанской региональной общественной организации «Православные Витязи» Виктор Иванович Тихонов. Более чем за двадцать лет работы через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок.
Игорь Еремин.
В январе из-за оторвавшегося тромба умер известный рязанский предприниматель Игорь Еремин. При советской власти Еремин был одним из руководителей завода «Красное знамя». В конце 90-х годов стал бизнесменом, занимался сельским хозяйством, нефтепродуктами, медициной, производством спирта.
Галина Вологжанина.
8 февраля остановилось сердце заслуженного врача России Вологжаниной Галины Павловны. Отличник здравоохранения отдала медицине 35 лет – начинала участковым терапевтом, потом – кардиоревматологом поликлиники №4. А через некоторое время возглавила медучреждение.
Юрий Гераськин.
Вечером 9 февраля скончался доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию РГУ Гераськин Юрий Вениаминович. Сердце профессора остановилось в 22 часа в рязанской ОКБ. Причина смерти – последствия от коронавируса.
Валерий Куликов.
10 февраля скончался тренер Тумской спортивной школы Куликов Валерий Евгеньевич. В 2014-2015 годах Валерий Куликов работал в Центре зимних видов спорта Московской области и готовил женскую сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи.
Вячеслав Уткин.
В феврале не стало известного рязанского художника и почетного гражданина города Сасово Вячеслава Уткина. Будучи верующим, Вячеслав Георгиевич более полувека расписывал храмы и писал образы святых, которые потом передавал церквям.
Василий Дармограй.
21 февраля после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Дармограй Василий Николаевич и его супруга Дармограй Алла Никитична, скончались в один день…
Василий Дармограй – автор более 350 научных работ, пяти монографий, 60 патентов Российской Федерации, а также трех дипломов на открытие и трех авторских свидетельств на изобретение. Его супруга - долгое время заведовала аптекой №7 города Рязани, была учредителем рязанской общественной организации «Матери против наркотиков».
Виктор Модестов.
14 марта ушел из жизни Заслуженный работник физической культуры России, Почетный председатель региональной федерации самбо и основоположник этого вида спорта в Рязанской области Виктор Модестов.
За свою тренерскую карьеру Виктор Валентинович подготовил больше 30 мастеров спорта.
Кирилл Запорощенко.
В марте не стало следователя-криминалиста СУ СК России по Рязанской области Кирилла Запорощенко. По итогам 2020 года его признали лучшим следователем-криминалистом СУ СК России по Рязанской области.
Владимир Иванов.
29 марта на 43-м году жизни скончался рязанский журналист Владимир Иванов. В 2012 году Владимир Иванов оставил телевизионную и журналистскую деятельность и перешел на работу в Рязанскую городскую Думу, где возглавил пресс-службу. После трудился в региональных министерствах.
Александра Алексеева.
18 апреля 2022 года скончалась Алексеева Александра Константиновна – учитель химии и биологии, проработавшая многие годы в школе №6 города Касимова.
Николай Барсук.
В ночь на 19 апреля Рязань потеряла бывшего главврача городской больницы №11 Николая Барсука. Главной отличительной чертой Барсука Николая Савельевича являлся новаторский стиль работы, который выражался во внедрении новых методов и новых технологий в диагностике и лечении больных
Виктор Минкин.
В конце апреля на 75 году жизни умер Народный художник России Виктор Минкин. Работы Минкина имеются в коллекциях не только рязанских музеев, но и Третьяковской галереи в столице и Русского музея в Петербурге.
Владимир Чикин.
23 апреля в Рязани на 86-м году жизни не стало известного акушера-гинеколога Владимира Григорьевича Чикина. Ученый является автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций минздрава России. Под его руководством защитили восемь диссертационных работ.
Светлана Аверина.
27 апреля на 59-м году жизни не стало Светланы Авериной, заместителя директора по учебной работе многопрофильной школы №17 в Рязани.
Те, кто работал со Светланой Борисовной, отмечают ее необыкновенное трудолюбие, высокий профессионализм, принципиальность, скромность, душевную щедрость и уважение к людям.
Наталья Стубайло.
29 апреля Рязань потеряла директора городской детской школы искусств №3 Наталью Стубайло. Она была замечательным руководителем, профессиональным педагогом, душевным человеком для всех.
Михаил Латышенок.
30 апреля ушел из жизни профессор Рязанского агротехнологического университета Михаил Латышенок. Сердце ученого и преподавателя остановилось на 66 году жизни.
Михаил Борисович запомнился многим как отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, мудрый наставник, грамотный, компетентный, энергичный и талантливый руководитель, хороший организатор, профессионал в своем деле, надежный коллега, любящий отец и дедушка.
Галина Кутыркина.
В мае в Касимовском районе ушла из жизни директор дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Лашма Галина Кутыркина. Она трудилась в социальном учреждении с 2010 года. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким.
Ермолай (Гусаков).
26 мая ушел из жизни почетный настоятель Никольского храма села Некрасовка Ермишинского района иеромонах Ермолай (Гусаков) в схиме Серафим.
В памяти людей, знавших его, батюшка остался простым, отзывчивым, подлинно благочестивым и добрым человеком, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним.
Евгений Мостяев.
9 июня ушел из жизни заслуженный учитель России Евгений Мостяев. Учитель почти полвека проработал в рязанской школе №53, вел уроки химии. Его выпускники часто выбирали для дальнейшей учебы престижные российские вузы, такие, как МГУ, РГУ нефти и газа. Некоторые предпочли уйти в науку.
Борис Шемякин.
10 июня в возрасте 48 лет скоропостижно скончался министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.
Чиновник руководил минсельхозом с декабря 2014. В 2019 году ненадолго уходил в бизнес, но уже через пару месяцев снова вернулся в правительство региона.
Татьяна Машкова.
В июне не стало Татьяны Машковой (Ивановой) - в прошлом успешной гимнастки, а в последующие годы тренера. Соболезнования родным и близким выразило областное минспорта.
Евгений Троицкий.
17 июня на 80 году жизни не стало рязанского ученого Троицкого Евгения Ивановича. Руководство РГАТУ им. Костычева, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты университета глубоко скорбят по случаю кончины заведующего кафедрой высшей математики.
Елена Жарова.
27 июня не стало педагога Детско-юношеского центра в Касимова Елены Жаровой.
Всю жизнь Елена Григорьевна посвятила работе с детьми. Исходя из информации на сайте учреждения, хотя Московский педагогический институт она окончила в 1990 году, ее стаж в профессии - более 40 лет.
Татьяна Перехватова.
В июле после тяжелой болезни скончалась заместитель начальника организационного отдела аппарата правительства Рязанской области Татьяна Перехватова. По словам ее мужа, последние 2,5 года Татьяна прожила на морально-волевых качествах, на характере «в неравной борьбе с болезнью».
Александр Петриков.
19 июля Ряжский район потерял врача-хирурга Александра Петрикова.
Александр Васильевич более 40 лет своей жизни посвятил медицине. Окончив Рязанский медуниверситет, он стал работать в Ряжской районной больнице, а после – в Ряжском ММЦ. Прошел путь от простого хирурга до заведующего хирургическим отделением. Имел высшую квалификационную категорию.
Светлана Попова.
В июле ушла из жизни депутат Рязанской городской Думы Светлана Попова. Ее избрали депутатом по округу №6, куда входят «дальняя» Дашково-Песочня, поселки Карцево, Агропром, Соколовка.
Лилия Журавлева.
23 июля ушла из жизни учитель начальных классов школы №68 Лилия Журавлева.
«Лилия Николаевна останется в нашей памяти жизнерадостным, целеустремленным, отзывчивым, искренним человеком», - говорилось в некрологе.
Мария Дмитриева.
В конце июля не стало бывшего директора одного из старейших хлебозаводов Рязани Марии Николаевны Дмитриевой.
Мария Дмитриева в начале 1980-х годов она возглавила Хлебозавод №5, продолжая руководство даже после выхода на пенсию. После ее ухода с поста предприятие претерпело трансформацию, позже завод вошел в состав ГК «Грейн Холдинг», и теперь продукция бывшего хлебозавода №5 выпускается под брендом «Русский хлеб».
Софья Никулина.
В первых числах августа не стало Софьи Олеговны Никулиной – педагога, литератора, музыканта.
Она преподавала детям основы православной культуры, создала авторский курс «Православная этика». Работал в рязанских школах №№ 51, 63, 72. Написала и опубликовала сборник для детей «Азбука благочестия».
Дмитрий Приходько.
Утром 5 сентября в Рязанской области не стало изобретателя и программиста Дмитрия Приходько. Ему было всего 40 лет.
Последние годы изобретатель серьезно болел. Летом 2022 года казалось, что он победил болезнь. Так он сам писал на своей страничке в социальной сети…
Максим Гриценко.
21 сентября в машине скорой медицинской помощи в Рязани скончался известный тележурналист Максим Гриценко.
Максим Гриценко родился в 1979 году. После срочной службы в армии работал на разных телеканалах Рязани, уезжал в Москву и вновь возвращался в Рязань на непродолжительное время…
Лев Маврин.
26 сентября на 71 году жизни остановилось сердце легендарного рязанского воздухоплавателя Льва Борисовича Маврина.
В далеком 1990 году Лев Борисович провел первый в Советском Союзе фестиваль воздухоплавания «Небо России», ставший за последующее время настоящей визитной карточкой Рязани и Рязанской области.
Дмитрий Крылов.
3 октября не стало известного рязанского музыканта Дмитрия Крылова. Одному из лучших, а по мнению многих – лучшего гитариста Рязани, было всего 48 лет.
«Феноменальный музыкант. Виртуозной техникой сейчас владеют очень многие, а вот так тонко понимать музыку могут далеко не все – я благодарен судьбе, что мы познакомились».
Михаил Петрухов.
29 октября скончался судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов.
Петрухов рассматривал ряд резонансных уголовных дел. Среди них дело об убийстве студента Александра Дудина в центре Рязани. Также он выносил обвинительный приговор уличенной в коррупции «верхушке» регионального ГИБДД в лице Александра Алфосова, Валерия Вышинского и Игоря Тесленко, но оправдал их по двум десяткам эпизодов…
Игорь Филатов.
7 ноября скончался директор Рязанского железнодорожного колледжа Филатов Игорь Алексеевич.
«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, добрым и мудрым человеком», - говорилось в кратком некрологе.
Владислав Усанов.
12 ноября ушел из жизни учащийся 2 курса Рязанского железнодорожного колледжа Владислав Усанов. Ему было всего 17.
«Владислав очень хотел увидеть рязанский троллейбус современным видом транспорта, и делал все возможное, чтобы приблизить это», - написали о молодом человеке единомышленники.
Роман Челюскин.
30 ноября ушел из жизни начальник отдела тушения лесных пожаров ГБУ РО «Пожлес» Роман Челюскин.
Роман Олегович посвятил любимой работе 20 лет, настоящий профессионал. Все говорил прямо в глаза и никогда не жаловался. Пример самоотдачи и мужества во время тушения пожаров. И одновременно позитивный и любящий жизнь человек.
Борис Дмитриев.
В декабре скончался Заслуженный артист РСФСР, артист театра и кино, поэт и сценарист Дмитриев Борис Ефимович.
В 1970 году сыграл одну из главных ролей в детективе «Без права на пощаду», его роль старшего лейтенанта милиции Николая Павловича запомнилась многим ярким образом и харизмой.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Смертельный год: 70 известных рязанцев, умерших в 2021 году
В Рязанской области сотни уважаемых людей в 2021 году покинули этот мир (подробнее).
Скорбный список: 25 известных рязанцев, умерших в 2020 году
В Рязанской области увеличилась смертность – сотни уважаемых людей региона покинули этот мир (подролбнее).