В Рязани скончался известный тележурналист Максим Гриценко.
21 сентября в машине скорой медицинской помощи в Рязани скончался известный тележурналист Максим Гриценко. Печальную весть принесла «Новая».
Максим Гриценко родился в 1979 году. После срочной службы в армии работал на разных телеканалах Рязани, уезжал в Москву и вновь возвращался в Рязань на непродолжительное время. Был корреспондентом и ведущим программы о происшествиях «Наши хроники».
В последние годы работал на НТВ и телеканале «Звезда».
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