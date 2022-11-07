Скончался директор Рязанского железнодорожного колледжа 61-летний Игорь Филатов. Фото: Рязанский железнодорожный колледж.

7 ноября скончался директор Рязанского железнодорожного колледжа Филатов Игорь Алексеевич. Ему был 61 год. Печальную весть сообщили сотрудники учебного заведения.

«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, добрым и мудрым человеком», - говорится в кратком некрологе.

Филатов Игорь Алексеевич родился 11 октября 1961 года в селе Шацкое Сапожковского района.

После окончания школы, технического училища №8 в Рязани и радиотехнического института трудился мастером производственного обучения СПТУ №3, с 1986 по 2004 год – преподавал специальные дисциплины в СПТУ №39.

В декабре 2004 года Игоря Филатова назначили директором Рязанского железнодорожного колледжа.

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