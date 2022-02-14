Рязанская область потеряла известного художника Вячеслава Уткина

Скончался известный художник и почетный гражданин города Сасово Вячеслав Уткин. Фото: vk.com/idsasovo.

Ушел из жизни известный рязанский художник и почетный гражданин города Сасово Вячеслав Уткин. Печальную весть сообщил паблик Типичное Сасово.

Вячеслав Уткин родился в 1930 году в Москве в семье военнослужащего. Рисовать начал еще в детстве, срисовывая иллюстрации из учебников.

В 1947 году вместе с родителями переехал в Рязань, где окончил альфрейно-живописное отделение художественного училища. После выпуска Вячеслав Георгиевич поехал в Караганду расписывать Дворец шахтеров, а после – Дворец металлургов в городе Балхаш.

В 1952 году Уткин вернулся в Сасово, откуда его призвали в армию. По возвращении устроился преподавателем черчения в Глядковскую школу, а позже перешел в школу №106, в которой проработал 35 лет.

Будучи верующим, Вячеслав Георгиевич более полувека расписывал храмы и писал образы святых, которые потом передавал в церкви. Его работы находятся в Сасовском соборе Казанской иконы Божией Матери, церкви Михаила Архангела, в Вышенском монастыре. Художник работал и в храмах сел Саблино, Чернеево, Нестерово и Огарево-Почково.

Даже после ухода на заслуженный отдых Вячеслав Георгиевич был активным участником городских художественных выставок. Он передавал свои знания молодому поколению и помогал в работе местному краеведческому музею.

Вячеславу Уткину был 91 год.