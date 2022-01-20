Рязань потеряла руководителя «Православных витязей» Виктора Тихонова

Виктор Иванович Тихонов (1953-2022). Фото: Рязанская епархия.

В четверг, 20 января, ушел из жизни руководитель Рязанской региональной общественной организации «Православные Витязи» Виктор Иванович Тихонов. Эту прискорбную весть сообщил сайт Рязанской епархии.

Виктор Иванов родился 13 июня 1953 года в Москве. С 1971 по 1998 служил в Вооруженных силах, в том числе 17 лет занимался учебно-воспитательным процессом в училище ВДВ.

15 февраля 2000 года по благословению митрополита Рязанского и Касимовского Симона в регионе была создана организация Православные витязи». С тех пор Виктор Иванович бессменно руководил «Витязями».

Более чем за двадцать лет работы через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок.

За свою профессиональную работу, за приверженность делу воспитания молодежи в 2018 году он был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени, в 2020 году медали Рязанской митрополии благоверного князя Романа Рязанского II степени.