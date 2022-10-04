Скончался феноменальный рязанский гитарист Дмитрий Крылов.
3 октября не стало известного рязанского музыканта Дмитрия Крылова. Одному из лучших, а по мнению многих – лучшего гитариста Рязани, было всего 48 лет.
Когда-то экс-солист ВИА «Мозаика» Юрий Малистов так отозвался о Дмитрии Крылове в интервью «Новой»:
«Феноменальный музыкант. Виртуозной техникой сейчас владеют очень многие, а вот так тонко понимать музыку могут далеко не все – я благодарен судьбе, что мы познакомились».
Похороны Дмитрия Крылова состоятся 5 октября. Отпевание в часовне Новогражданского кладбища в 12:00, похороны – на Новом кладбище.
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