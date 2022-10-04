Скончался феноменальный рязанский гитарист Дмитрий Крылов.

3 октября не стало известного рязанского музыканта Дмитрия Крылова. Одному из лучших, а по мнению многих – лучшего гитариста Рязани, было всего 48 лет.

Когда-то экс-солист ВИА «Мозаика» Юрий Малистов так отозвался о Дмитрии Крылове в интервью «Новой»:

«Феноменальный музыкант. Виртуозной техникой сейчас владеют очень многие, а вот так тонко понимать музыку могут далеко не все – я благодарен судьбе, что мы познакомились».

Похороны Дмитрия Крылова состоятся 5 октября. Отпевание в часовне Новогражданского кладбища в 12:00, похороны – на Новом кладбище.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!